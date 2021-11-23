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В предотвращенном массовом убийстве в Казани ФСБ нашла «украинский след»

Газета.Ru
26 минут назад

В Казани сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — указано в сообщении.

По данным силовиков, на подростка оказывал влияние некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины, — он призывал его к совершению массовых убийств.

В ФСБ уточнили, что у задержанного подростка была изъята пневматическая винтовка, материалы о вооруженных нападениях на школы и другие образовательные учреждения, а в его истории поиска обнаружили информацию о переделке пневматического оружия в боевое.

Обвиняемого в мошенничестве офицера ФСБ выпустили из СИЗО

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,ФСИН,РИА Новости,
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