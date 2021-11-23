В Казани сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — указано в сообщении.
По данным силовиков, на подростка оказывал влияние некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины, — он призывал его к совершению массовых убийств.
В ФСБ уточнили, что у задержанного подростка была изъята пневматическая винтовка, материалы о вооруженных нападениях на школы и другие образовательные учреждения, а в его истории поиска обнаружили информацию о переделке пневматического оружия в боевое.
11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.