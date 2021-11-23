У Гаркалина выявили редкий случай для вакцинированных от COVID-19

После прививки «Спутником V» у актера Валерия Гаркалина не выработались антитела. По словам пульмонолога Сергея Пурясева, это очень редкий случай — один на 10 тысяч привитых, сообщает «КП».

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Эксперт объяснил, что у людей с сердечными заболеваниями, которые употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия: организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку

Как стало известно изданию, в медкарте Гаркалина значится только прививка «Спутником V» в мае 2021 года. Ранее телеведущая Лариса Гузеева заявляла, что артист вовсе не прививался, а продюсер Евгений Фридлянд рассказал, что Гаркалин якобы сам признался ему в покупке сертификата. В свою очередь, дочь актера Наталья Теплова говорила, что ее отец прививался и «Спутником», и «КовиВаком».