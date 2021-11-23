В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

У Гаркалина выявили редкий случай для вакцинированных от COVID-19

Елена Прошина
15 минут назад

После прививки «Спутником V» у актера Валерия Гаркалина не выработались антитела. По словам пульмонолога Сергея Пурясева, это очень редкий случай — один на 10 тысяч привитых, сообщает «КП».

У Гаркалина выявили редкий случай для вакцинированных от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт объяснил, что у людей с сердечными заболеваниями, которые употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия: организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку

Как стало известно изданию, в медкарте Гаркалина значится только прививка «Спутником V» в мае 2021 года. Ранее телеведущая Лариса Гузеева заявляла, что артист вовсе не прививался, а продюсер Евгений Фридлянд рассказал, что Гаркалин якобы сам признался ему в покупке сертификата. В свою очередь, дочь актера Наталья Теплова говорила, что ее отец прививался и «Спутником», и «КовиВаком».

В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Напомним, что 20 ноября актер Валерий Гаркалин скончался спустя почти два месяца лечения в больнице от COVID-19. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которая началась после того, как у актера развился пневмоторакс.

Общество,Евгений Фридлянд,Валерий Гаркалин,Лариса Гузеева,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители