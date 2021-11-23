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США отправят Украине минометы и российские вертолеты

Ura.Ru
51 минуту назад

США планируют отправить дополнительное вооружение и военных советников на территорию Украины. Причиной является якобы скопление вооруженных сил РФ близ украинской границы.

США отправят Украине минометы и российские вертолеты
Фото: ReutersReuters

По данным источников телекомпании CNN, Вашингтон хочет направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы.

«Украинские военные также могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов „Стингер“, закупленные американцами российские вертолеты Ми-17», — сказал источник.

Уточняется, что некоторые представители администрации США обеспокоены данным заявлением. По их мнению, Кремль может воспринять подобные поставки как попытку американских властей привести ситуацию к заметной эскалации.

Стрелков: с Javelin Украина уничтожит ДНР и ЛНР в кратчайшие сроки

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия допускает возможность различных провокаций со стороны Запада, которые должны послужить оправданием якобы существующей угрозы вторжения России на Украину. В Пентагоне заявляли, что РФ проявляет «необычную» военную активность на границе с Украиной, передает RT. В Евросоюзе потребовали от Москвы отчитаться о перемещении войск вблизи украинской границы, уточняет «Национальная служба новостей».

Армия,Дмитрий Песков,Администрация США,Пентагон,ЕС,
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