Пока вы не уснули: Авиакомпании начали отменять рейсы в Москву

«Отбили свои»: самолеты НАТО не смогли перехватить российские Ту-22М3
Самолеты стран НАТО
попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35.
Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США.
Мать сообщила о пытках Протасевича
Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
в интервью изданию «Подъем» рассказала, что до сих пор не знает, где белорусские силовики содержат ее сына из-за недопуска к нему адвоката.
По словам женщины, от следователей по делу журналиста постоянно поступает противоречивая информация.
"Замкнутый круг": 500 тысяч россиян не могут улететь в Турцию
По данным Ассоциации туроператоров России, более 60% россиян, купивших туры в Турцию, не отказались от поездки в эту страну. Такой большой процент объясняется тем, что тур перенести просто некуда, пояснили «Турпрому» представители отрасли.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, из-за ограничения авиасообщения примерно 500 тысяч туристов не смогли поехать на отдых в Турцию.
Крупный немецкий концерн распродаст активы в России
Немецкий энергоконцерн Uniper, главный партнер «Газпрома»
в Германии, решил покинуть Россию и распродать все активы.
Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2».
Попали под раздачу: Авиакомпании отказываются от полётов в Москву
Еще один рейс европейской авиакомпании в Москву отменили из-за ограничения полетов в Белоруссию.
Отмечается, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в аэропорт Домодедово
из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значится как отмененный.
Ким Чен Ын объявил о самой трудной в истории ситуации
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
в своём послании профсоюзам оценил ситуацию в стране как «самую трудную в истории».
"Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всём ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего", — подчеркнул северокорейский лидер.
Риски "пузырей": в России начнут сворачивать антиковидные меры
"Иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - подчеркнула Набиуллина.
Медведева и Загитова не смогут выступить на Олимпиаде
"Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", – приводит слова Горшкова Sport24.
Захарова напомнила Дуде о "нормальности" в Сирии
Она напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.
РФ поставила Японии ультиматум по судну "Амур"
Если японские власти не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море, российское торговое судно «Амур» покинет японский порт.
«В настоящее время идет разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту», — заявил российский генконсул.