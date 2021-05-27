Пока вы не уснули: Авиакомпании начали отменять рейсы в Москву

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«Отбили свои»: самолеты НАТО не смогли перехватить российские Ту-22М3

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Самолеты стран НАТО попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35.

Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США.

Мать сообщила о пытках Протасевича

Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию «Подъем» рассказала, что до сих пор не знает, где белорусские силовики содержат ее сына из-за недопуска к нему адвоката.

По словам женщины, от следователей по делу журналиста постоянно поступает противоречивая информация.

"Замкнутый круг": 500 тысяч россиян не могут улететь в Турцию

По данным Ассоциации туроператоров России, более 60% россиян, купивших туры в Турцию, не отказались от поездки в эту страну. Такой большой процент объясняется тем, что тур перенести просто некуда, пояснили «Турпрому» представители отрасли.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, из-за ограничения авиасообщения примерно 500 тысяч туристов не смогли поехать на отдых в Турцию.

Крупный немецкий концерн распродаст активы в России

Немецкий энергоконцерн Uniper, главный партнер «Газпрома» в Германии, решил покинуть Россию и распродать все активы.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2».

Попали под раздачу: Авиакомпании отказываются от полётов в Москву

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Еще один рейс европейской авиакомпании в Москву отменили из-за ограничения полетов в Белоруссию.

Отмечается, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значится как отмененный.

Ким Чен Ын объявил о самой трудной в истории ситуации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своём послании профсоюзам оценил ситуацию в стране как «самую трудную в истории».

"Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всём ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего", — подчеркнул северокорейский лидер.

Риски "пузырей": в России начнут сворачивать антиковидные меры

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Эльвира Набиуллина. Антикризисные меры, связанные с кредитованием и банковским сектором, должны постепенно сворачиваться, заявила глава Банка России

"Иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - подчеркнула Набиуллина.

Медведева и Загитова не смогут выступить на Олимпиаде

"Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", – приводит слова Горшкова Sport24.

Захарова напомнила Дуде о "нормальности" в Сирии

Она напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.

РФ поставила Японии ультиматум по судну "Амур"

Если японские власти не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море, российское торговое судно «Амур» покинет японский порт.