"Замкнутый круг":  500 тысяч россиян не могут улететь в Турцию

По данным Ассоциации туроператоров России, более 60% россиян, купивших туры в Турцию, не отказались от поездки в эту страну. Такой большой процент объясняется тем, что тур перенести просто некуда, пояснили «Турпрому» представители отрасли.

Как сообщал «Рамблер», 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. На тот момент, по данным Роспотребнадзора, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции был самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, из-за ограничения авиасообщения примерно 500 тысяч туристов не смогли поехать на отдых в Турцию, а общая задолженность компаний составила около 20 миллиардов рублей.

«Согласно исследованию, проведенному АТОР, более 60% российских туристов не отказались от отпуска в Турции и отложили его на более поздний срок. 18% выбрали отдых в другой стране и 15% переориентировались на Россию», - заявил он.

При этом в туристической отрасли констатировали, что россияне, даже при всем желании, не могут перенести оплаченные поездки из-за отказа туроператоров.

«Ждут пока кто-нибудь не сделает официальное заявление, что Турция закрыта на даты после 1 июня. А пока официального заявления нет - туроператоры не разрешают переносить. Замкнутый круг», - пояснили представители рынка.

Также, по их словам, «туры просто некуда переносить», так как альтернативные направления либо еще официально не открыты, либо отличаются сложной доступностью.

А российские курорты переполнены и аналогичные турецкому отдыху предложения на них уже «разобрали».