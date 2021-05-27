«Отбили свои»: самолеты НАТО не смогли перехватить российские Ту-22М3

Самолеты стран НАТО попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35, сообщает Telegram-канал «Записки охотника».

Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США . Во время возвращения на базу в Сирии их попытались перехватить истребители НАТО, однако сопровождавшие Ту-22М3 истребители российских воздушно-космических сил Су-35 не дали этого сделать и сопроводили коллег до аэродрома.

Вместе с ними, по данным канала, полеты над морем совершал также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море и направилась на восток в сторону Сирии. Как сообщает «Интерфакс», в состав группы входят авианесущий десантный корабль Iwo Jima, десантно-вертолётный корабль-док San Antonio и десантный транспорт-док Carter Hall.

Флот из трёх судов перевозит 24-й экспедиционный батальон морской пехоты Соединённых Штатов численностью около 2,5 тысячи человек. Появление в Средиземном море кораблей с американскими морпехами совпало с отправлением в регион британской авианосной группы. Возможно, силы США и Великобритании планируют совместные действия.

Амфибийно-десантная группа также может направляться в район Персидского залива. В Аравийском море с апреля дислоцируется ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации корабля используются для прикрытия вывода американских военнослужащих из Афганистана

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря", - отметили в министерстве.

военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования", - добавили в Минобороны.

Полет трех российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 на аэродром Хмеймим показывает зарубежным партнерам возможности российской группировки, базирование этих самолетов в Сирии увеличит ее потенциал. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС военные эксперты.

25 мая впервые три Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

"Если Ту-22М3 начнут базироваться в Сирии, то это упростит их применение. Это позволит самолетам более длительно находиться в зоне применения. Ту-22М3 показал высокую эффективность при нанесении ударов по объектам террористов в Сирии", - выразил мнение военный эксперт, главный редактор журнала "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин.

Алексей Подцероб. Такого же мнения придерживается бывший посол в Ливии, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Рамблер

"Расширение мест базирования Ту-22М3 говорит об увеличении числа потенциальных целей, которые эти самолеты смогут поразить без дозаправки в рамках борьбы с терроризмом, в которой участвует Россия", - сказал эксперт.

По мнению бывшего начальника Международно-договорного управления Минобороны РФ, руководителя Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ генерал-лейтенанта Евгения Бужинского , перелет бомбардировщиков является учебным мероприятием для освоения данного театра военных действий.

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"Это нормальная практика для экипажей, тем более что там наша полноценная авиабаза. В Сирии обстановка далека от умиротворения, но я думаю, что это обычный тренировочный полет. Ту-22М3 - это дальний бомбардировщик. Тем более в Хмеймиме сейчас модернизировали, удлинили полосу. Она теперь способна принимать все типы самолетов, которые есть на вооружении, включая тяжелые", - отметил Бужинский.

Демонстрация присутствия в регионе

По мнению директора по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Ивана Коновалова, возможность размещения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на Хмеймиме также подчеркивает статус объекта как полноценной авиабазы и является фактом влияния в регионе.

По словам Коновалова, прилет Ту-22М3 несет определенный сигнал странам, принимающим участие в событиях на Ближнем Востоке.

"Прибытие самолетов - это повод для всех внешних и внутренних участников сирийского театра задуматься о возможностях российской группировки", - считает эксперт.

Джо Байдена. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также считает, что перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нужен для демонстрации присутствия в период нестабильной внешнеполитической обстановки, и в частности накануне встречи президентов России и США Владимира Путина

"Мы сейчас демонстрируем свои стратегические возможности в разгар довольно непростой ситуации на Ближнем Востоке. Очевидно, что сам палестино-израильский конфликт стал во многом следствием изменения конъюнктуры внешнеполитического курса США, неким разрывом отношений очень тесных между администрацией Израиля и США", - сказал он.

Мировая повестка

Эксперт отметил, что в то же время в Европе активизировались военные маневры, в том числе связанные с учениями Defender Europe - 2021. Он подчеркнул, что это самые крупные маневры за 25 лет, туда перебрасываются около 40 тыс. военнослужащих НАТО, в том числе 30 тыс. американцев, что, по его мнению, не придает спокойствия на европейских рубежах.

"Внешнеполитическая повестка обострилась в преддверии очень важной для всей планеты встречи Байдена и Путина, потому что она предопределяет развитие именно военных международных соглашений, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии. Практически никакой правовой базы для регламентации военных международных отношений сейчас на планете нет. Поэтому в преддверии этого, естественно, все маякуют о своем присутствии", - пояснил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что ракетоносцы Ту-22М3 способны перемещаться на большие расстояния на большой высоте и наносить в том числе ядерный удар.

"Мы показываем гордость наших ВВС. Дальние ракетоносцы способны нести на борту ядерное вооружение", - пояснил он.

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что Россия подчеркивает свою готовность к диалогу с Западом, и это, прежде всего, выгодно обеим сторонам противостояния.

"И опять же есть еще и третий участник на Ближнем Востоке, третий ядерный гегемон - это Китай, который через Иран и другие государства очень активно влияет на ближневосточную повестку. В каком-то смысле мы показываем свои возможности всем", - заключил он.

Портал The Drive внимательно изучил фотографии и видеоматериалы Минобороны РФ, посвященные миссии стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии. Внимание обозревателя привлекала огромная ракета Х-22 (длинна 11,6 метров), под крылом одного из самолетов.

Автор отмечает, что X-22 (в кодификации НАТО AS-4 Kitchen) известны как высокоскоростные убийцы кораблей, которые могут оснащаться ядерной или обычной боеголовкой. Существует также исключительно ядерная версия для наземного применения.

"В своем противокорабельном варианте Х-22, хотя и является устаревшим оружием, но все же доставит серьезную головную боль операторам оборонительных систем любых надводных боевых кораблей. Запущенная со скоростью 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха, пролетев около 14 миль. Затем, приближаясь к цели, ракета пикирует под углом около 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха", - пишет он.

Теоретически, каждый Ту-22М3 может нести три таких ракеты, хотя как правило самолет вооружают лишь одним экземпляром.