Попали под раздачу: Авиакомпании отказываются от полётов в Москву

Еще один рейс европейской авиакомпании в Москву отменили из-за ограничения полетов в Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значится как отмененный.

Так, перевозчик вместе с другими авиакомпаниями Европы отказался осуществлять полеты через воздушное пространство Белоруссии.

Рейс авиакомпании AirFrance AF1154 из Парижа в Москву, назначенный на среду, 26 мая, был перенесен на четверг, 27 мая. Об этом сообщил перевозчик.

Причиной стала приостановка авиасообщения компании над территорией Беларуси. Это потребовало разработки и утверждения нового маршрута.

"Пришлось отложить рейс AF1154 по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Беларуси, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы авиакомпании.

Проблем с другими рейсами не возникло, уточнил перевозчик.

Рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на 27 мая, был отменен. Об этом рассказали в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль в четверг, сообщает ТАСС.

— Рейс Air France AF-1154, который должен был сегодня вылететь из терминала 2Е в 10:20 по парижскому времени, отменен, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево также подтвердило эту информацию.

Представитель авиакомпании объяснил, что рейс был отменен из-за того, что российская сторона не предоставила специальное разрешение, сообщает РИА Новости.

Вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию администрации президента, за разъяснениями по вопросу с отменой авиакомпанией Air France рейса из Парижа в Москву следует обратиться к российским авиационным структурам. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Да, мы видели эти сообщения Air France, но, вы, наверное, согласитесь, что, естественно, администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отмене рейса Air France из Парижа в Москву.

В самой авиакомпании ранее сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

По словам собеседника ТАСС в компании, рейс AF1154 был отменен по техническим причинам, "связанным с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию".

Закрытие белорусского неба для полётов может обернуться серьёзными потерями для российских авиакомпаний и сказаться на конечной стоимости билетов, считают опрошенные «Секретом» эксперты. Впрочем, это самый пессимистичный прогноз. Как ещё может аукнуться россиянам скандал с Ryanair и задержанием основателя Nexta Романа Протасевича — в разборе «Секрета».

Что произошло

Евросоюз решил приостановить авиасообщение с Белоруссией после того, как Минск принудительно посадил самолёт ирландской авиакомпании Ryanair и задержал летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста, основателя Nexta Романа Протасевича.

Lufthansa (Германия),

Air France (Франция),

Finnair (Финляндия),

KLM (Нидерланды),

Austrian Airlines (Австрия),

SAS (Дания, Норвегия, Швеция),

Avia Solutions (Кипр),

AirBaltic (Латвия),

Wizz Air (Венгрия),

LOT (Польша),

Singapore Airlines (Сингапур),

All Nippon Airways (Япония). Пока решение не вступило в силу. Но целый ряд авиакомпаний (в том числе неевропейских) уже объявили о том, что не будут летать над территорией республики. Среди них:

Кроме того, Евросоюз закрыл доступ в аэропорты европейских стран для рейсов, которые выполняют белорусские авиакомпании. К ограничениям присоединились Украина, которая объявила о приостановке авиасообщения с Белоруссией с полуночи 26 мая.

Закрытие воздушного пространства может лишить Белоруссию половины доходов от транзитных перелетов, полагает глава консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. По данным Flightradar24, каждую неделю транзитом через Белоруссию следуют около 3000 рейсов.

Вдвое может сократиться выручка госкомпании «Белавиа» (в 2020 году — около $210 млн). Кроме того, пострадает и национальный провайдер аэронавигационных услуг — госпредприятие «Белаэронавигация», которое обслуживало 300 000 рейсов в год.

Чем это обернётся для россиян...

Игроки туристического рынка предупреждают, что санкции против Белоруссии создадут трудности для российских пассажиров. После запрета полетов из РФ в Грузию, Украину, Египет, в Турцию и другие страны россияне стали летать через Минск.

Опрошенные «Секретом» эксперты указывают, что теперь у россиян станет на один пересадочный хаб меньше. Сложнее станет улететь и в Европу — из удобных транзитных пунктов останется лишь Белград.

Впрочем есть и полярные мнения — к примеру, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что «воздушный бойкот» может помочь российскому и белорусскому туризму.

«Может быть, это даже будет выгодно Белоруссии с точки зрения привлечения российских туристов: вместо того чтобы смотреть замки в Чехию, поедут смотреть замки Великого княжества Литовского на запад Белоруссии. Однако всё сейчас зависит от того, как Минск сыграет», — говорит он.

Постпред Крыма Георгий Мурадов в ответ пригласил белорусских туристов, которым стало в разы сложнее вылетать за границу, на отдых в черноморские здравницы.

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«Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу», — сказал он.

и российского бизнеса

На туристический рынок, впрочем, авиабойкот европейских стран окажет малое влияние, потому что поток путешественников из России был не очень большим, полагает Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

«В основном белорусским направлением пользовались люди, которые работали в России и летали к родственникам в страны, с которыми было затруднено сообщение. Сейчас им придётся искать альтернативные каналы. Понятно, что такие полёты станут намного дороже и дольше. Но в масштабах национальной экономики, а также авиационного и туристического рынков это не очень большие цифры. Не катастрофа», — объясняет он.

О том, что российский рынок вряд ли почувствует на себе отголоски европейского бойкота, говорит и представитель сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис.

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«Скорее всего, ситуация с Белоруссией никак на нас не отразится. По сравнению с 2020-м количество бронирований по маршруту Россия — Беларусь сократилось вдвое. Падение вообще логично для международных маршрутов. Однако для некоторых путешественников Минск-2 — транзитный аэропорт для рейсов в Египет и в Турцию», — отметил он.

По словам представителя «Авиасейлз», как только вышли новости о задержании Протасевича, люди начали искать для себя альтернативные маршруты — и нашли.

«Билеты из Минска в Стамбул стоят от 14 тысяч рублей и никаких ограничений, главное — добраться до столичного аэропорта. Аналогично, но в меньших объёмах Египет», — говорит Дзенис.

Что касается авиационной отрасли, всё зависит от того, в какой мере закроют Белоруссию, говорит Федор Борисов.

«Если закроют как сейчас, только для европейских компаний, то мы немного потеряем на транзите. Какая-то часть из Южной Европы полетит не через Прибалтику, а через Чёрное море. Эта часть трафика небольшая, буквально несколько процентов, но всё же речь идёт о потенциальных десятках миллионов долларов», — объяснил он.

Если закроют всё, то есть и российские авиакомпании не смогут летать через Белоруссию, то это плохая новость, полагает Борисов. Российские авиакомпании и так делают крюк в обход Украины, если такая же участь коснётся Белоруссии, то перевозчики понесут ещё большие издержки, что может сказаться и на конечном потребителе.

Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам саммита ЕС по Белоруссии.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в итоговом заявлении.

Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Ранее лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали ввести новые санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Также лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

До этого крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Во фракции также выступили с требованием принять четвертый пакет санкций против Белоруссии. Голландская авиакомпания KLM и немецкая Lufthansa уже приняли решение временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

Белоруссию кто-то может и будет облетать, но не все смогут это делать бесконечно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Стандарты безопасности и дополнительные затраты быстро отрезвят. Например, 24 мая в аэропорту «Домодедово» сел Boeing 777 200ER British Airways BA261 G-YMME. Самолёт летел из Хитроу в Исламабад.

Чтобы продолжить полет, ему потребовалась дозаправка, так как перед этим он изменил свой маршрут для обхода воздушного пространства Белоруссии.

Плюс к этому надо понимать, что не всё небо государств отрыто для гражданских перелетов, есть определенные коридоры, то есть нельзя облететь Белоруссию вдоль ее границы или по диагонали пересечь Украину.

И последнее, все эти решения имеют рекомендательный характер для авиакомпаний.