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Россия пригрозила Японии по поводу задержанного российского судна

Lenta.ru
1 час назад
Если японские власти не выдвинут обвинений из-за инцидента в Охотском море, российское торговое судно «Амур» покинет японский порт. Об этом заявил российский генконсул в разговоре с РИА Новости.
«В настоящее время идет разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту», — приводит агентство его слова.
Ранее стало известно, что капитан судна сотрудничает с японским следствием на добровольной основе, японская сторона не пыталась удерживать «Амур» в порту. Береговая охрана Японии, однако, не исключала, что задержит судно.
Столкновение «Амура» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» у берегов Хоккайдо произошло в 06:00 по местному времени (в 00:00 мск) неподалеку от города Момбецу. В результате столкновения пятеро японских рыбаков были спасены российским экипажем, трое раненых скончались. На российском судне никто не пострадал. Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что судна могли столкнуться из-за сильного тумана.
Происшествия,Видео,Сергей Марин,РИА Новости,Россия,Япония,
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