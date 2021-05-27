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Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР «самой трудной в истории»

News.ruиещё 1
1 час назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своём послании профсоюзам оценил ситуацию в стране как «самую трудную в истории». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын объявил о самой трудной в истории ситуации
Фото: ReutersReuters
За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны. Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всём ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего, — подчеркнул северокорейский лидер.
По его словам, страна обязана своим достижением рабочему классу, который в своей героической борьбе беззаветно предан КНДР.
Ким Чен Ын считает, что Пхеньян вступил в новую эпоху и теперь страна находится за рамками «стадии защиты». Он подчеркнул, что теперь ситуация требует радикального прогресса и перемен.
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