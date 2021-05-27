Ким Чен Ын объявил о самой трудной в истории ситуации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своём послании профсоюзам оценил ситуацию в стране как «самую трудную в истории». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: Reuters Reuters

За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны. Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всём ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего, — подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, страна обязана своим достижением рабочему классу, который в своей героической борьбе беззаветно предан КНДР.