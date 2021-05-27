В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова привела пример «нормальности» по-польски

News.ruиещё 6
1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Польши Анджея Дуды о России. В качестве ответа она привела на своей странице в Facebook пример «нормальности» по-польски.
Захарова напомнила Дуде о польской "нормальности" в Сирии
Фото: ТАССТАСС
Захарова напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.
Она отметила, что в ходе боевых действий в течение нескольких лет от рук польских солдат гибли не только иракцы, но и товарищи по оружию. В частности, один из таких инцидентов произошёл в сентябре 2004 года у города Эс-Сувайра. Тогда при взрыве транспортного средства польского контингента погибли двое военнослужащих этой страны и один военный из Латвии.
Захарова добавила, что точное количество жертв той войны не установлено до сих пор. По предположениям правозащитников, погибли сотни тысяч человек.
А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны? — задалась вопросом она.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая риторика неприемлема. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала высказывание аморальным. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, предложил включить Польшу в список недружественных стран.
Политика,Алексей Чепа,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Ирина Яровая,Анджей Дуда,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,МИД,Россия,Польша,Ирак,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители