Захарова напомнила Дуде о польской "нормальности" в Сирии

Она отметила, что в ходе боевых действий в течение нескольких лет от рук польских солдат гибли не только иракцы, но и товарищи по оружию. В частности, один из таких инцидентов произошёл в сентябре 2004 года у города Эс-Сувайра. Тогда при взрыве транспортного средства польского контингента погибли двое военнослужащих этой страны и один военный из Латвии.