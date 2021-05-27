Захарова напомнила Дуде о польской "нормальности" в Сирии

Захарова напомнила, что во время войны в Ираке эта страна была поделена на четыре военных зоны, в одной из которых располагался польский контингент.
Она отметила, что в ходе боевых действий в течение нескольких лет от рук польских солдат гибли не только иракцы, но и товарищи по оружию. В частности, один из таких инцидентов произошёл в сентябре 2004 года у города Эс-Сувайра. Тогда при взрыве транспортного средства польского контингента погибли двое военнослужащих этой страны и один военный из Латвии.
Захарова добавила, что точное количество жертв той войны не установлено до сих пор. По предположениям правозащитников, погибли сотни тысяч человек.
А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны? — задалась вопросом она.