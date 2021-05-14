Пока вы не уснули: США получили "пощечину" от России в Сирии

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Новое пособие для пенсионеров предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. По задумке законодателя, эти средства пойдут на покупку индивидуальных средств защиты для пожилых россиян, сообщает RT.

Депутат подчеркнул, что пандемия продемонстрировала важность использования защитных средств, на которые у пенсионеров просто не может быть денег. Он предлагает выдавать сертификат на 10 тысяч рублей накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона.

Путин: Украину превращают в "антипод" России

Президент Владимир Путин констатировал, что Украина медленно, но верно превращается в страну-антипод России. Об этом пишет RT.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то «анти - Россию»», - пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что при таком развитии событий Украина скоро станет площадкой, с которой будут поступать новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».

США получили горькую пилюлю от России в Сирии

Российский военный патруль остановил накануне в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.

«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.

Украина развернула «Ураган» у границ Крыма

Facebook

Подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины провели учения неподалеку от границ Крыма. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

«За считаные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», — заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Псаки: Россия виновна и в случае непричастности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия должна нести ответственность за хакерские атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Причем, это должно произойти даже в случае непричастности страны.

«Даже если подтверждено, что у нас после проведения расследования нет информации, чтобы власти (России. - Авт.) участвовали в этом, всё равно есть некоторая ответственность», - сказала Псаки во время брифинга, отметив, что страна несет ответственность за любые, даже незаконные действия, которые производятся с ее территории.

У жены Зеленского нашли квартиру в России

Жена президента Украины Владимира Зеленского является владелицей собственности в России. Сайту «Царьград» стало известно, что женщина оплачивает коммунальные счета.

Имущество у супруги Зеленского находится в Ливадии, недалеко от морского побережья. По информации канала РЕН ТВ, ранее квартира была оформлена на самого Зеленского.

"Потемнело в глазах": Сенатор Королёв устроил ДТП

По словам бывшего губернатора Липецкой области, у него «всё потемнело в глазах», и он плохо ориентировался в пространстве.

«Пытался одно лекарство выпить. Не помогает. Отлежался чуть-чуть. Решил всё-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров», — слова 69-летнего политика приводит издание «Коммерсантъ».

Сенатор отметил, что когда ему стало плохо, он выехал на обочину, «на что-то налетел и пробил колёса».

Раскрыты детали убийства школьницы под Нижним Новгородом

Детали зверского убийств школьницы в Нижегородском посёлке Большое Козино стали известны каналу РЕН ТВ.

«Ее обнаружили на озере, на Гурьянова... В 14:30, видимо, девочка вышла из школы. Они шли с мальчиком-одноклассником до этого места, до магазина. Потом он куда-то ушел, девочка пошла одна и пропала. Она не пришла, бабушка ее ждала у дома... Маме позвонила, что она идет из школы», - сказала собеседница РЕН ТВ.

Последний раз девочку видели, когда она прощалась около магазина со своим одноклассником. Затем она продолжила путь одна и в лесополосе на неё напал педофил.

Поляки 23 года удерживали россиянина в рабстве

Поляки удерживали гражданина России Николая Ерофеева 23 года в рабстве. В их отношении власти Польши возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, сообщает ТАСС.

Ерофеев сообщил, что его не кормили, били и запрещали выходить в город. Сейчас мужчине 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.

Умерла вдова актера Евгения Леонова

lenkom.ru

Вдова актера Евгения Леонова Ванда Стойлова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба театра «Ленком». Ей было 85 лет.