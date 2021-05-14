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Раскрыты детали зверского убийства школьницы под Нижним Новгородом

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Детали зверского убийств школьницы в Нижегородском посёлке Большое Козино стали известны каналу РЕН ТВ.
Раскрыты детали убийства школьницы под Нижним Новгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ее обнаружили на озере, на Гурьянова... В 14:30, видимо, девочка вышла из школы. Они шли с мальчиком-одноклассником до этого места, до магазина. Потом он куда-то ушел, девочка пошла одна и пропала. Она не пришла, бабушка ее ждала у дома... Маме позвонила, что она идет из школы», - сказала собеседница РЕН ТВ.
Последний раз девочку видели, когда она прощалась около магазина со своим одноклассником. Затем она продолжила путь одна и в лесополосе на неё напал педофил.
Семья девочки проживает в бывшем военном городке.Тело нашли с тремя ножевыми ранениями на шее.
Ранее «Рамблер» об убийстве четырёхлетнего ребёнка в Сестрооецке. В убийстве подозревается мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия,РЕН ТВ,
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