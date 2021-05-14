Умерла вдова актера Евгения Леонова

Стойловой, как сообщал «Рамблер», было 85 лет. Она — Заслуженная работница культуры России. Стойлова родилась в Свердловске, училась в местном музыкально-педагогическом училище и ГИТИСе, познакомилась с Леоновым в 1957 году, когда тот приехал в ее родной город с гастролями. В том же году они поженились, а в 1959-м у них родился сын Андрей.