В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умерла вдова актера Евгения Леонова

Артём Кульша
7 минут назад
Вдова актера Евгения Леонова Ванда Стойлова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба театра «Ленком».
Умерла вдова актера Евгения Леонова
Фото: lenkom.rulenkom.ru
«Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Выражаем соболезнования родным и близким Ванды Владимировны», — сказано в сообщении.
Стойловой, как сообщал «Рамблер», было 85 лет. Она — Заслуженная работница культуры России. Стойлова родилась в Свердловске, училась в местном музыкально-педагогическом училище и ГИТИСе, познакомилась с Леоновым в 1957 году, когда тот приехал в ее родной город с гастролями. В том же году они поженились, а в 1959-м у них родился сын Андрей.
В течение почти 50 лет Стойлова работала в литературной части «Ленкома». Шесть лет назад она ушла из театра после перелома бедра и операции. В феврале сообщалось, что Стойлова была экстренно госпитализирована в реанимацию.
Вчера стало известно, что 83-летний тренер по легкой атлетике Борис Гноевой был найден мертвым в частном доме в деревне Осоргино Московской области. Согласно предварительной информации, причины его смерти — естественные. Гноевой был Заслуженным тренером СССР, наставником олимпийской чемпионки Надежды Олизаринко и рекордсменки мира Марины Степановой.
Общество,Марина Степанова,Евгений Леонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители