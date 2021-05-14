Путин: Украину превращают в "антипод" России

По данным издания, такое заявление глава государства сделал на совещании с членами Совета безопасности.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то «анти - Россию»», - пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что при таком развитии событий Украина скоро станет площадкой, с которой будут поступать новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».

При этом, по словам российского лидера, на Украине «происходит совершенно очевидная зачистка политического поля», однако Запад на это никак не реагирует.

«Рамблер» писал, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко . Им было запрещено распоряжаться и отчуждать собственное имущество. Санкции также были введены в отношении депутата Рады Тараса Козака . На Украине были отключены принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Медведчука подозревают в незаконной передаче России данных о полезных ископаемых в Крыму, в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины, а также в намерении осуществлять вербовку приезжающих в РФ украинцев с целью распространения «российской пропаганды».