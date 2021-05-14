Поляки 23 года удерживали россиянина в рабстве

Сам Ерофеев сообщил, что его не кормили, били и запрещали выходить в город. Сейчас мужчине 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.
Ранее «Рамблер» писал, что мужчина в Тверской области сбежал из четырёхлетнего рабства на такси. Вместе с мужчиной в неволе были в разное время от шести до восьми рабов, среди них граждане России, Белоруссии, Таджикистана и Украины.