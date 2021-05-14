США получили горькую пилюлю от России в Сирии

«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.
«На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет».
«Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров.