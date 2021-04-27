Пока вы не уснули: в России начали вводить запреты на алкоголь

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Видео дня

Не Донбасс: о чем будут говорить Путин и Зеленский

Рамблер

"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе, - сказал представитель Кремля. - Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

"Все идет к развалу": Москва может выйти из ДОН к лету

Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он сообщил, что Москва подала Вашингтону значимые политические сигналы в ситуации с ДОН, но тот не отреагировал на них адекватно.

Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат переговоров по Донбассу "с мощными игроками". Такое заявление он сделал во вторник во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Это может быть расширение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.

Россияне поменяли планы после указа Путина

Рамблер

Пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после того, как президент России Владимир Путин увеличил число нерабочих дней на майские праздники до десяти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Об изменении планов заявили 18% опрошенных, у 70% планы не поменялись.

Российские хакеры поставили ультиматум полиции Вашингтона

AP

26 апреля сотрудники сил безопасности сообщили о регистрации несанкционированного доступа в систему. Преступники поставили офицерам ультиматум: если в течение трех дней им не заплатят выкуп, они раскроют данные о полицейских осведомителях в различных структурах. Сумма выкупа не уточняется.

«Подольют масла в огонь»: в ЕС раскритиковали санкции против России

Рамблер

Европарламенте заявили, что новые санкции только «подольют масла в огонь» в отношениях с Россией. Об этом сказала депутат от объединения «Идентичность и демократия» Виржини Жорон.

«Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить», — отметила Жорон.

В России начали временно запрещать продажу алкоголя

В Кызыле будет запрещена продажа алкоголя на майских праздниках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Запрет не касается предприятий общественного питания. Мэрия лишь рекомендовала их руководителям снять спиртное с реализации.

Машина с миротворцами РФ подорвалась в Карабахе

В Нагорном Карабахе подорвался автомобиль с российскими миротворцами. Об этом в пресс-службе МВД непризнанной республики сообщили «Интерфаксу».

Там рассказали, что три дня назад машина, перевозившая российских военнослужащих, подорвалась на противотанковой мине. В результате произошедшего двое миротворцев получили ранения.

«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не воспользовался возможностью забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае.