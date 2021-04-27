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Машина с российскими миротворцами подорвалась в Карабахе

Артём Кульша
27 минут назад
В Нагорном Карабахе подорвался автомобиль с российскими миротворцами. Об этом в пресс-службе МВД непризнанной республики сообщили «Интерфаксу».
Машина с российскими миротворцами подорвалась в Карабахе
Фото: ТАССТАСС
Там рассказали, что три дня назад машина, перевозившая российских военнослужащих, подорвалась на противотанковой мине. В результате произошедшего двое миротворцев получили ранения.
«26 апреля в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что трое жителей Агджебединского района в Карабахе подорвались на мине, один из них погиб, двое получили ранения», — отмечает «Интерфакс».
В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
На прошлой неделе в пресс-службе азербайджанской Государственной пограничной службы сообщили, что группа армянских военных, находясь в состоянии опьянения, обстреляла позиции Госпогранслужбы Азербайджана и Пограничной службы ФСБ России в селе Сеидлар Зангеланского района.
Происшествия,ФСБ,МВД,Интерфакс,
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