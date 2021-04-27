Целью возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе, - сказал представитель Кремля. - Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

Контакты сторон

Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Замруководителя администрации [президента РФ Дмитрий] Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.

Площадки для встречи

Притом, по словам пресс-секретаря, Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мне неизвестно о том, чтобы конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи на какой-либо другой площадке, кроме Москвы.

Песков отметил, что повестка возможной встречи президентов требует прояснения многих деталей.

"Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча", - сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи. - Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.

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Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война, — подчеркнул украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Он отметил, что в современном мире невозможно не иметь возможности избежать драки, если речь идёт не о подворотнях и хулиганах.

Такое заявление он сделал на русском языке, тогда как остальное обращение произнёс на украинском. Кроме того, в войне проигрывают все стороны. Политик подчеркнул, что нельзя защитить кого-то нападением, освободить кого-то нападением и принести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их нужно защищать.

Зеленский считает, что Украина и Россия по-разному смотрят в будущее. Однако это не проблема, а как минимум возможность остановить «убийственную математику будущих военных потерь».

Украинский президент добавил, что Киев не боится, потому что имеет мощную поддержку со стороны США, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО.

"Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить всё более жёсткие санкции и принимать жёсткие резолюции", — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время. Так глава государства ответил на предложение коллеги встретиться в Донбассе, передает РИА Новости.

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«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — добавил Путин.

При этом российский лидер отметил, что, если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил Путин.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» на YouTube, передает РИА Новости.

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«Если он [Зеленский] делает все для того, чтобы этот конфликт продолжался и разгорелся с новой силой, тогда не поедет он в Россию, не поедет он на линию соприкосновения. Тогда ничего этого не будет. Тогда мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», — сказал Кузьмин.

По мнению депутата, Зеленский должен понять, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо вести с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не с Москвой.

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) согласна вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР ради достижения мира в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко 27 апреля во время пленарного заседания Рады.

«Переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с непризнанными республиками, потому что они также являются подписантами Минских соглашений», — сказал он.

Бойко добавил, что политическая воля для таких переговоров есть, и если власти Украины не хотят говорить с ДНР и ЛНР, то этим может заняться оппозиция.

Украина должна не пытаться переписать, а выполнять Минские соглашения. Об этом заявила 26 апреля министр иностранных дел ДНР Наталя Никонорова, передаёт пресс-служба ведомства.

«Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «Минский процесс должен быть гибким», — сказал она.

Министр добавила, что никакие переговоры украинской стороны с любыми иностранными лидерами не помогут решить конфликт в Донбассе.

«Главное содержание Минских соглашений заключается как раз в необходимости прямого диалога с нами, а именно от него украинские власти и пытаются всеми способами увильнуть», — подчеркнула Никонорова.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — заявил украинский лидер.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких деталей возможной будущей встречи пока нет.

О мотивах Зеленского и позиции российской стороны рассуждает украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

«Зеленскому, понятно, встреча нужна, тем более его же многие тут упрекали, что во время избирательной кампании он говорил: я готов ради мира встречаться с кем угодно где угодно. В последние дни часто вспоминают это обещание Зеленского, вот он поэтому и активизировался. Главное тут, конечно, достичь деэскалации на Донбассе, на восточных границах. У РФ другое видение — поговорить о двусторонних проблемах. Я думаю, что если эта встреча может состояться, то она состоится в течение максимум двух месяцев. Тут тоже такая беспроигрышная ситуация у Зеленского, он же хочет встречи. Если РФ будет уклоняться, отпираться, затягивать, то всегда можно будет сказать: смотрите, украинская власть искренне желала достичь мира, разрядки напряженности и в двусторонних отношениях, и на Донбассе, а вот позиция России достаточно консервативна, неуступчива. Значит, кому больше мир нужен? То, что Зеленский сразу же дал поручение Ермаку готовить такую встречу и настроен решительно на встречу, это тоже правильный ход».

Как добавил Зеленский, на встрече с Путиным он готов также обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине. Заявление прозвучало в ответ на реплику Путина в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По словам российского президента, Киев предпринял много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, в частности, в вопросах об РПЦ и русском языке. При этом Путин подчеркнул, что вопрос Донбасса Киеву стоит обсуждать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а не с Кремлем.

Интересы российской стороны в возможной встрече вообще не прослеживаются, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Со стороны не очень понятен предмет этой встречи. Есть минские соглашения, там все ходы, в общем-то, прописаны. То есть это Украина должна принять закон о выборах, об особом статусе, демилитаризовать зону вокруг Донбасса и так далее. Там целый набор мер, и все их должна реализовать Украина, причем по согласованию с руководством того, что они называют особыми районами — Донецкая и Луганская область. Соответственно, Россия здесь может выступить только в роли посредника. И возникает вопрос — о чем говорить? Я думаю, что на самом деле эти настойчивые утверждения, что надо срочно встретиться с Путиным и все с ним решить, это на самом деле демонстрация нежелания украинской стороны как-либо решать проблему Донбасса. Логика украинской стороны, что Россия оккупировала части территории Украины, и соответственно, если и вести переговоры, то конкретно с Россией по срокам вывода оккупационных войск. Понятно, что просто двусторонние переговоры Путин-Зеленский — это, по сути, признание картины мира украинской стороной, на что, на мой взгляд, российские власти вряд ли пойдут».

Кроме того, по словам Зеленского, необходимо внести изменения в минские соглашения — увеличить число участников переговоров в «нормандском формате», например, за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак счел некорректным приглашать главу России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

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«Нет, я считаю это некорректным», — ответил Ермак на вопрос журналиста о готовности Зеленского пригласить Путина в Киев на переговоры.

Также он напомнил, что украинский лидер предлагал президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

По мнению Ермака, такое предложение Зеленского говорит о том, что Украина готова продолжать переговоры.

«И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью», — добавил глава офиса.

Ситуация на Донбассе может измениться к Пасхе. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке республики согласует перемирие. По мнению лидера государства, ждать осталось недолго.

Известно, что заседание подгрупп состоится завтра, а уже послезавтра соберутся представители контактной группы из Украины, России и ОБСЕ. Именно в среду, 28 апреля, как считает Зеленский, стороны определятся с формулировкой своего решения по Донбассу, которое уже негласно принято, но пока не озвучено – в этот день должно состояться «пасхальное перемирие».

«Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитирует лидера республики ТАСС.

Заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал «странным» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 26 апреля в своем телеграм-канале.

Парламентарий задался вопросом, почему украинский лидер не торопится приехать в Москву, если для него не важно, где проводить переговоры.

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«Странные заявления Зеленского газете «Файненшл таймс» Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву? Как раз место имеет большое значение», — считает Пушков.

Он также напомнил Зеленскому о необходимости участия в переговорах руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Под Минскими соглашениями стоят подписи глав ДНР и ЛНР. Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы», — отметил сенатор.

Парламентарий также подчеркнул, что те страны, которые Украина стремится вовлечь переговорный процесс, не имеют для этого прав.