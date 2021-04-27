Целью возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе, заявил
во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Абсолютно четко было изложено президентом [РФ Владимиром Путиным] его отношение к инициативе, - сказал представитель Кремля. - Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".
Контакты сторон
Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Замруководителя администрации [президента РФ Дмитрий] Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.
Площадки для встречи
Притом, по словам пресс-секретаря, Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Мне неизвестно о том, чтобы конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи на какой-либо другой площадке, кроме Москвы.
Песков отметил, что повестка возможной встречи президентов требует прояснения многих деталей.
"Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча", - сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи. - Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей".
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.
Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.
Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война, — подчеркнул украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
Он отметил, что в современном мире невозможно не иметь возможности избежать драки, если речь идёт не о подворотнях и хулиганах.
Такое заявление он сделал на русском языке, тогда как остальное обращение произнёс на украинском. Кроме того, в войне проигрывают все стороны. Политик подчеркнул, что нельзя защитить кого-то нападением, освободить кого-то нападением и принести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их нужно защищать.
Зеленский считает, что Украина и Россия по-разному смотрят в будущее. Однако это не проблема, а как минимум возможность остановить «убийственную математику будущих военных потерь».
Украинский президент добавил, что Киев не боится, потому что имеет мощную поддержку со стороны США, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО.
"Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить всё более жёсткие санкции и принимать жёсткие резолюции", — сказал он.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время. Так глава государства ответил на предложение коллеги встретиться в Донбассе, передает РИА Новости.
«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — добавил Путин.
При этом российский лидер отметил, что, если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил Путин.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» на YouTube, передает РИА Новости.
«Если он [Зеленский] делает все для того, чтобы этот конфликт продолжался и разгорелся с новой силой, тогда не поедет он в Россию, не поедет он на линию соприкосновения. Тогда ничего этого не будет. Тогда мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», — сказал Кузьмин.
По мнению депутата, Зеленский должен понять, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо вести с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не с Москвой.
Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) согласна вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР ради достижения мира в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко 27 апреля во время пленарного заседания Рады.
«Переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с непризнанными республиками, потому что они также являются подписантами Минских соглашений», — сказал он.
Бойко добавил, что политическая воля для таких переговоров есть, и если власти Украины не хотят говорить с ДНР и ЛНР, то этим может заняться оппозиция.
Украина должна не пытаться переписать, а выполнять Минские соглашения. Об этом заявила 26 апреля министр иностранных дел ДНР Наталя Никонорова, передаёт пресс-служба ведомства.
«Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «Минский процесс должен быть гибким», — сказал она.
Министр добавила, что никакие переговоры украинской стороны с любыми иностранными лидерами не помогут решить конфликт в Донбассе.
«Главное содержание Минских соглашений заключается как раз в необходимости прямого диалога с нами, а именно от него украинские власти и пытаются всеми способами увильнуть», — подчеркнула Никонорова.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — заявил украинский лидер.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких деталей возможной будущей встречи пока нет.
О мотивах Зеленского и позиции российской стороны рассуждает украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.
«Зеленскому, понятно, встреча нужна, тем более его же многие тут упрекали, что во время избирательной кампании он говорил: я готов ради мира встречаться с кем угодно где угодно. В последние дни часто вспоминают это обещание Зеленского, вот он поэтому и активизировался. Главное тут, конечно, достичь деэскалации на Донбассе, на восточных границах. У РФ другое видение — поговорить о двусторонних проблемах. Я думаю, что если эта встреча может состояться, то она состоится в течение максимум двух месяцев. Тут тоже такая беспроигрышная ситуация у Зеленского, он же хочет встречи. Если РФ будет уклоняться, отпираться, затягивать, то всегда можно будет сказать: смотрите, украинская власть искренне желала достичь мира, разрядки напряженности и в двусторонних отношениях, и на Донбассе, а вот позиция России достаточно консервативна, неуступчива. Значит, кому больше мир нужен? То, что Зеленский сразу же дал поручение Ермаку готовить такую встречу и настроен решительно на встречу, это тоже правильный ход».
Как добавил Зеленский, на встрече с Путиным он готов также обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине. Заявление прозвучало в ответ на реплику Путина в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По словам российского президента, Киев предпринял много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, в частности, в вопросах об РПЦ и русском языке. При этом Путин подчеркнул, что вопрос Донбасса Киеву стоит обсуждать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а не с Кремлем.
Интересы российской стороны в возможной встрече вообще не прослеживаются, считает политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
«Со стороны не очень понятен предмет этой встречи. Есть минские соглашения, там все ходы, в общем-то, прописаны. То есть это Украина должна принять закон о выборах, об особом статусе, демилитаризовать зону вокруг Донбасса и так далее. Там целый набор мер, и все их должна реализовать Украина, причем по согласованию с руководством того, что они называют особыми районами — Донецкая и Луганская область. Соответственно, Россия здесь может выступить только в роли посредника. И возникает вопрос — о чем говорить? Я думаю, что на самом деле эти настойчивые утверждения, что надо срочно встретиться с Путиным и все с ним решить, это на самом деле демонстрация нежелания украинской стороны как-либо решать проблему Донбасса. Логика украинской стороны, что Россия оккупировала части территории Украины, и соответственно, если и вести переговоры, то конкретно с Россией по срокам вывода оккупационных войск. Понятно, что просто двусторонние переговоры Путин-Зеленский — это, по сути, признание картины мира украинской стороной, на что, на мой взгляд, российские власти вряд ли пойдут».
Кроме того, по словам Зеленского, необходимо внести изменения в минские соглашения — увеличить число участников переговоров в «нормандском формате», например, за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак счел некорректным приглашать главу России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью Liga.net.
«Нет, я считаю это некорректным», — ответил Ермак на вопрос журналиста о готовности Зеленского пригласить Путина в Киев на переговоры.
Также он напомнил, что украинский лидер предлагал президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
По мнению Ермака, такое предложение Зеленского говорит о том, что Украина готова продолжать переговоры.
«И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью», — добавил глава офиса.
Ситуация на Донбассе может измениться к Пасхе. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке республики согласует перемирие. По мнению лидера государства, ждать осталось недолго.
Известно, что заседание подгрупп состоится завтра, а уже послезавтра соберутся представители контактной группы из Украины, России и ОБСЕ. Именно в среду, 28 апреля, как считает Зеленский, стороны определятся с формулировкой своего решения по Донбассу, которое уже негласно принято, но пока не озвучено – в этот день должно состояться «пасхальное перемирие».
«Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитирует лидера республики ТАСС.
Заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал «странным» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 26 апреля в своем телеграм-канале.
Парламентарий задался вопросом, почему украинский лидер не торопится приехать в Москву, если для него не важно, где проводить переговоры.
«Странные заявления Зеленского газете «Файненшл таймс» Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву? Как раз место имеет большое значение», — считает Пушков.
Он также напомнил Зеленскому о необходимости участия в переговорах руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Под Минскими соглашениями стоят подписи глав ДНР и ЛНР. Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы», — отметил сенатор.
Парламентарий также подчеркнул, что те страны, которые Украина стремится вовлечь переговорный процесс, не имеют для этого прав.
«В переговорах нечего делать ни США, ни Канаде, ни Британии. Этот остров и две заморских страны здесь вообще не при чем. В общем, пустое нереалистичное интервью», — добавил Пушков.