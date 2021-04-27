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"Все идет к развалу": Россия может выйти из ДОН до конца мая

Артём Кульша
1 час назад
Россия может выйти из Договора по открытому небу (ДОН) до конца мая. Об этом, как сообщает пресс-служба МИДа, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
ДОН, как сообщал «Рамблер», позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. В 2020 году США вышли из договора по причине нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.
Вчера Гаврилов выступил на пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу в Вене. В ходе своего выступления он сообщил, что Москва подала Вашингтону значимые политические сигналы в ситуации с ДОН, но тот не отреагировал на них адекватно.
Также Гаврилов сообщил, что у России сохраняется ряд озабоченностей относительно выполнения обязательств по ДОН союзниками США по НАТО, Украиной и Грузией.
Он рассказал, что Москва готова обсуждать ситуацию в формате «малой группы» на полях Консультативной комиссии по открытому небу, но лишь после недвусмысленного сообщения США о решении вернуться в ДОН.
«Пока же все идет к развалу договора. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — сообщил дипломат.
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