Европарламенте заявили , что новые санкции только «подольют масла в огонь» в отношениях с Россией . Об этом сказала депутат от объединения «Идентичность и демократия» Виржини Жорон, передает РИА Новости.

Рамблер

«Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить», — отметила Жорон.

Она подчеркнула, что в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития сотрудничества с Москвой . Депутат также призвала Европу начать думать и действовать независимо от решений США

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция «Европейская народная партия» призвала расширить санкции в отношении РФ в связи с событиями вокруг Чехии , а также в связи с делом оппозиционера Алексея Навального и поддержала отключение России от системы международных платежей SWIFT. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель партии, передаёт РИА Новости.

Во время пленарной сессии Европейского парламента 26–29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с РФ и примут резолюцию. Перед парламентариями выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель, который представит доклад по трём темам, касающимся России: дело Навального, взрывы во Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной.

Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС отказался проголосовать по новым санкциям против России. ЕРР (Европейский парламент. — NEWS.ru) поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT, — сказал представитель европейской фракции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к главам министерств иностранных дел ЕС с просьбой рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с данными представителями, передает Reuters.

Кулеба заявил, что такой шаг мог бы стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на востоке Украины.

Кроме того, глава МИД Украины в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе попросил США о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противостояния Москве.

Также Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о красной черте. Президент РФ в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва сама будет определять, где проходит красная черта «в каждом конкретном случае».

Рамблер

«Я понял послание президента Путина следующим образом: «Мы будем переходить ваши «красные линии», но вам не позволено переходить наши «красные линии», и мы будем определять, где находятся наши «красные линии»,— заявил Кулеба.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году.

Заявление Украины об отключении России от SWIFT — очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию. Так член Совета Федерации Константин Косачев ответил на соответствующий призыв Киева, передает РИА Новости.

Рамблер

Очередное заявление господина Кулебы - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт — русофобию, — сказал он.

По словам Косачева, в Евросоюзе есть спрос на этот товар, и он весьма высок.

Сенатор указал, что в отношениях ЕС и России должен сохраняться здравый смысл и профессионализм, и со стороны Москвы есть и то, и другое.

Ужесточить европейские и американские санкции, направленные против России, призвал глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер . Соответствующее заявление он сделал в опубликованном 11 апреля интервью медиагруппе Funke.

Вебер завил, что в случае эскалации ситуации на востоке Украины, а также в случае ухудшения здоровья оппозиционного блогера Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии , следует усилить санкции против России. По мнению Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», усиливая своё военное присутствие на границе с Украиной.

Вебер уточнил, что санкции в отношении России должны усилить и Евросоюз и США. В качестве реальных вариантов влияния на Россию политик предложил масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение России от международной системы SWIFT. Вебер также пояснил, что и строительство «Северного потока — 2» не будет иметь «под собой оснований».

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против введения новых антироссийских санкций. По его мнению, с Россией необходимо работать вместе, лишь так на континенте установится прочный мир. Об этом глава правительства Альпийской республики заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

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"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - отметил Курц.

По его словам, пришло время сделать ставку на диалог.

"Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не когда другие страны действуют против нее", - заявил австрийский премьер.

Касаясь ситуации на востоке Украины, из-за которой и были введены первые санкции против России семь лет назад, Курц выразил надежду, что дальнейшей эскалации конфликта удастся избежать.

Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

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"Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией", - сказал он.

Маас назвал "хитрецами" политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Глава МИД признал, что отношения между Западом и Россией сейчас "очень плохие".

"Но они не должны таковыми и оставаться", - добавил он.