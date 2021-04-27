"Это может быть расширение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал он.