Россияне поменяли планы после указа Путина

Пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после того, как президент России Владимир Путин увеличил число нерабочих дней на майские праздники до десяти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Об изменении планов заявили 18% опрошенных, у 70% планы не поменялись. До объявления длинных выходных работать собирались 17% россиян, однако сейчас их количество снизилось до 13%.

55% проведут выходные и праздники дома, 11% — на даче или в деревне, на природу проедут 7%. В путешествие по России отправятся 3% респондентов, а в гостях — 1%. Вариант отдыха за границей не выбрал ни один опрошенный.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех российских регионах среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе.

Органам власти и организациям поручено "определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование" этих структур.

В документе подчеркивается, что данные меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.

Майские праздники в этом году приходятся на 1-3 мая (по случаю Дня труда) и 8-10 мая (по случаю Дня Победы).

Ранее в пятницу с предложением объявить в этом году нерабочими дни между майскими праздниками к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам консультаций с вице-премьером Татьяной Голиковой и другими коллегами, учеными и врачами. По ее словам, это позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Путин данное предложение поддержал. Он отметил, что неоднократно призывал коллег прислушиваться к мнению специалистов и вирусологов.

Оплата за работу в дни с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими, будет производиться в обычном размере, как если бы это были трудовые дни. Такие разъяснения приведены в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты , опубликованных на сайте ведомства.

Таким образом, по умолчанию двойной оплаты, как это принято в обычные выходные и праздничные дни, не будет. Тем не менее работодатели вправе устанавливать повышающий коэффициент оплаты, говорится в уведомлении Минтруда.

Оплата труда работникам <...> производится в период нерабочих дней [с 4 по 7 мая 2021 года] в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно, — сказано в сообщении.

23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.

Как сообщалось ранее, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Однако на новые нерабочие дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников. Таким образом, если работник запланировал на этот период отпуск, его нельзя будет продлить за счёт того, что дни объявлены нерабочими.

В России не будут введены новые ограничительные меры в майские праздники. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рамблер

"Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ ",- сказала Голикова, которую цитирует РИА Новости.

Власти регионов, по ее словам, сами снимают меры исходя из распространения инфекции у себя в субъекте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу, и назвала стабильной эпидситуацию в стране.

Около четверти российских работодателей заявили, что продлят майские праздники своим сотрудникам. Такие данные привёл портал hh.ru после экспресс-опроса. Своим мнением поделились около 200 представителей работодателей.

23% опрошенных рассказали, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Больше половины респондентов (54%) сказали, что ещё не приняли решение о том, будут ли работать в период с 1 по 10 мая.

Ранее «Секрет» рассказывал, что каждый четвёртый россиянин взял отпуск на «бесшовные» майские праздники. Из-за новых выходных между работодателями и работниками могут возникнуть конфликты.

Кремль пообещал не наказывать

В Кремле заявили, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах. Предприятия, которые и так работают в выходные, продолжат функционировать, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, <...> там другая ситуация», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Российские организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в праздники с 4 по 7 мая. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Решение о том, в какие дни и в каком количестве сотрудники компаний выйдут на работу в майские выходные, должно быть закреплено документом, добавила она. Это касается и органов власти, и иных предприятий и организаций.

«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — сказала Голикова.

Перед длинными выходными в мае россияне резко увеличили траты на один товар. Как сообщает РИА Новости, граждане в несколько раз увеличили покупки семян, поскольку собираются провести свободное время на дачах.

По данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» после того как стало ясно об увеличении майских праздников, продажи семян (с 23 по 25 апреля) выросли на 162 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем активнее всего покупали семена огурцов, редиса, томатов и бобов. А жители Москвы и области чаще покупали цветы: гвоздики, фиалки и другие.