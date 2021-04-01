Пока вы не уснули: в США заявили о необходимости оккупации Калининграда

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Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов

Телеведущий прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения.

В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального

Ранее Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".

Байден опять споткнулся на трапе самолета

Лидер США запнулся на одной из скользких из-за дождя ступенек. Однако Байден смог удержаться на ногах и зашел на борт самолета.

В зоне прокладки «Севпотока-2» заметили подлодку

Кроме того, были замечены несколько видов военных судов, которые мешают работам по прокладке газопровода.

В США объяснили необходимость оккупации Калининграда

Усиление Россией сухопутной защиты региона превратит его в крепость, и которой ракетный огонь в случае чего будет препятствовать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил альянса через Польшу и Балтийское море».

Песков попросил россиян воздержаться от поездок в Грузию

В магазины перестали поставлять сахар

Такая ситуация возникла после заявления правительства о готовности выделять субсидии изготовителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.

Владелец Ever Given выплатит компенсацию за Суэцкий инцидент

Компенсации владельцам судов, стоявших в "пробке" из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.

Врача в Петербурге задержали за убийство жены

Городская Мариинская больница