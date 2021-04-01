Пока вы не уснули: в США заявили о необходимости оккупации Калининграда

Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов
Телеведущий прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения.
В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального
Ранее Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".
Байден опять споткнулся на трапе самолета
Лидер США запнулся на одной из скользких из-за дождя ступенек. Однако Байден смог удержаться на ногах и зашел на борт самолета.
В зоне прокладки «Севпотока-2» заметили подлодку
Кроме того, были замечены несколько видов военных судов, которые мешают работам по прокладке газопровода.
В США объяснили необходимость оккупации Калининграда
Усиление Россией сухопутной защиты региона превратит его в крепость, и которой ракетный огонь в случае чего будет препятствовать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил альянса через Польшу и Балтийское море».
Песков попросил россиян воздержаться от поездок в Грузию
В магазины перестали поставлять сахар
Такая ситуация возникла после заявления правительства о готовности выделять субсидии изготовителям данной продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля.
Владелец Ever Given выплатит компенсацию за Суэцкий инцидент
Компенсации владельцам судов, стоявших в "пробке" из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.
Верховный суд отказался отменять масочный режим в России
Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.
Врача в Петербурге задержали за убийство жены
Городская Мариинская больница
Имя задержанного не уточняется, но, по открытым данным, главным нефрологом города является Александр Земченков, работающий заведующим отделением Мариинской больницы.