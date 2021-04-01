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Байден опять споткнулся на трапе самолета

Lenta.ru
11 минут назад
Президент США Джо Байден опять споткнулся при подъеме на борт номер один (Air Force One). Видео инцидента опубликовало издание The Hill в Twitter.
На ролике видно, как американский президент поднимается по трапу в дождливую погоду. Он сам несет зонтик и дорожную сумку, но запинается на одной из скользких из-за дождя ступенек. Байден смог удержаться на ногах и зашел на борт самолета.
19 марта в сети появились кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.
В Белом доме рассказали, что американский лидер чувствует себя отлично после инцидента, а само падение объяснили сильным ветром.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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