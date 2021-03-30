Американцы объяснили необходимость оккупации Калининграда

Если НАТО не оккупируют Калининградскую область , то в случае крупного военного конфликта окажется перед «смертельной дилеммой». Дело в том, что усиление Россией сухопутной защиты региона превратит его в крепость, и которой ракетный огонь в случае чего будет препятствовать «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил альянса через Польшу и Балтийское море».

Фото: Eibner-Pressefoto_Koch/imago-images.de/Global Look Press Eibner-Pressefoto_Koch/imago-images.de/Global Look Press

Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию, — делает вывод обозреватель американского журнала The National Interest Себастьен Роблин.

Он видит два способа нейтрализации угрозы из Калининграда: сдерживание гарнизона и подавление мобильных ракетных установок, артиллерии, самолётов, РЭБ, либо попытка «физической оккупации» региона при попеременной осаде.

Угрозу Североатлантическому альянсу несут располагающиеся на российской территории дизель-электрические подлодки, ракетные и противолодочные корветы, а также десантные корабли.

Помимо них русские обрушат на головы западных войск ракетные комплексы «Искандер-М», противокорабельные «Бал» и «Бастион», ну и, конечно, С-300, С-400 и «Панцирь-С1».

Что касается воздушной техники: на страже региона самолёты Су-24М, Су-27, С-30СМ, вертолёты Ка-27М и беспилотники «Форпост».