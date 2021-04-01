В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального

Управление ФСИН по Владимирской области в среду сообщило, что Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. Там добавили, что порядок организации надзора за осужденными, в том числе за Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения.