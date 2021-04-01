Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов

Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию , где прошли акции протеста в связи с его визитом, сообщает грузинский Первый канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси.

Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.

"Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие", - информирует ТВ.

На кадрах трансляции телекомпании видно, как телеведущий и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись, убедившись, что российские визитеры покинули страну.

Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.