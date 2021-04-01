В зоне строительства газопровода «Северный поток-2», помимо военных кораблей, была замечена и неопознанная подлодка. Об этом свидетельствуют фотографии, предоставленные компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG, сообщает РИА Новости

Так, на одном из снимков можно увидеть поднимающуюся из воды субмарину. Ее модель не уточняется, также неизвестно, какой именно стране она принадлежит.

Кроме того, на фото попали несколько видов военных судов, которые мешают работам по прокладке газопровода.

Ранее 1 апреля сообщалось , что в зоне строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод.