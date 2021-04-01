Врача в Петербурге задержали за жестокое убийство жены

По данным региональных СМИ, следствие считает, что врач убил супругу, доктора роддома 6 Ирину Земченкову, в квартире, после чего вывез тело на автомобиле в Ленинградскую область.

СМИ также сообщают, что в том же 2010-м у нефролога был роман с женщиной, на которой он впоследствии женился. Расследование же пропажи его прежней жены до этого успехом не увенчалось.