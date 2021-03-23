Пока вы не уснули: в России изменят вид денег

Турция вызвала российского посла из-за ситуации в Идлибе
Минобороны
Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации.
В России изменят дизайн наличных денег
В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Тысячи украинских военных готовят к переброске к Донецку
В приграничном с Донецкой народной республикой (ДНР) районе ожидается прибытие 4 тысяч украинских солдат.
Стало известно о готовности США применить бомбардировщики против России
Военно-воздушные силы США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам России.
В авиакатастрофе под Калугой погибли три пилота
Источник журналистов в силовых структурах региона заявил, что катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.
Российский танкер столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе
Танкер Балтийского флота РФ и шедший под флагом Барбадоса сухогруз столкнулись в Суэцком заливе, в результате ЧП никто не пострадал.
Хабиб исключен из всех рейтингов UFC
Чемпионский пояс организации в легком весе, которым ранее владел россиянин, официально объявлен вакантным. Первые три места этого списка занимают бойцы из США Дастин Пуарье и Джастин Гэтжи
и бразилец Чарльз Оливейра.
Двукратный чемпион мира по ММА погиб в Моздоке
Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке. В результате конфликта скончался еще один мужчина, другой был госпитализирован с серьезными травмами.
В России начались перебои с сахаром
На фоне продления заморозки цен на сахар и подсолнечное масло стало известно, что сразу несколько ретейлеров пожаловались на перебои с поставками дешевого сахара.
Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым
В Москве обнаружено тело бывшего начальника транспортного отдела Управления делами президента России Дмитрия Аносова
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