Пока вы не уснули: в России изменят вид денег

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Турция вызвала российского посла из-за ситуации в Идлибе

Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации.

В России изменят дизайн наличных денег

В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Тысячи украинских военных готовят к переброске к Донецку

В приграничном с Донецкой народной республикой (ДНР) районе ожидается прибытие 4 тысяч украинских солдат.

Стало известно о готовности США применить бомбардировщики против России

Военно-воздушные силы США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам России.

В авиакатастрофе под Калугой погибли три пилота

Источник журналистов в силовых структурах региона заявил, что катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.

Российский танкер столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

Танкер Балтийского флота РФ и шедший под флагом Барбадоса сухогруз столкнулись в Суэцком заливе, в результате ЧП никто не пострадал.

Хабиб исключен из всех рейтингов UFC

Чемпионский пояс организации в легком весе, которым ранее владел россиянин, официально объявлен вакантным. Первые три места этого списка занимают бойцы из США Дастин Пуарье и Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.

Двукратный чемпион мира по ММА погиб в Моздоке

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Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке. В результате конфликта скончался еще один мужчина, другой был госпитализирован с серьезными травмами.

В России начались перебои с сахаром

На фоне продления заморозки цен на сахар и подсолнечное масло стало известно, что сразу несколько ретейлеров пожаловались на перебои с поставками дешевого сахара.

Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым