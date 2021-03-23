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Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым

Павел Тиунов
1 час назад
В Москве обнаружено тело бывшего начальника транспортного отдела Управления делами президента России Дмитрия Аносова, сообщает «Московский комсомолец». Предполагается, что он покончил с собой.
Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Труп Аносова был найден в его квартире на Ленинградском проспекте. В Telegram-канале «МК: срочные новости» журналисты отметили, что рядом с телом погибшего был обнаружен его личный пистолет Макарова. Приоритетная версия правоохранителей – самоубийство.
О том, что Аносов мог наложить на себя руки заявила его супруга. По ее словам, пенсионер планировал суицид с тех пор, как узнал, что добровольно из жизни ушёл его коллега. Он якобы говорил супруге, что тоже предпочтёт смерть от своих собственных рук.
В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии. Известно, что Аносову было 72 года. Его работа на посту начальника кремлевской службы была отмечена множеством наград и медалей.
Ранее, как сообщает «Рамблер», стало известно, что на территории Кремля совершил самоубийство сотрудник одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Захаров. Его коллеги заявили, что наиболее вероятная причина смерти – переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников.
Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. По словам источника, в ФСО с недавних пор участилась практика многочасовых переработок. К ним привел кадровый голод. Действующих сотрудников якобы заставляют отрабатывать смены за ушедших или уволенных коллег. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу с супругой.
Происшествия,Дмитрий Аносов,Михаил Захаров,Федеральная служба охраны,Московский комсомолец,Москва,
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