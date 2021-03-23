Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым

О том, что Аносов мог наложить на себя руки заявила его супруга. По ее словам, пенсионер планировал суицид с тех пор, как узнал, что добровольно из жизни ушёл его коллега. Он якобы говорил супруге, что тоже предпочтёт смерть от своих собственных рук.