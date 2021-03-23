Источник журналистов в силовых структурах региона заявил, что катапульты сработали на земле во время запуска двигателей. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.

В сентябре 2017 года, как сообщал «Рамблер», на аэродроме Шайковка Ту-22М3 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате были повреждены стойки шасси и часть левого крыла. Тогда эксперты выяснили, что причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, в результате чего экипаж принял решение прекратить взлёт. В результате инцидента никто не пострадал. Военные эксперты тогда отметили, что Ту-22М3 в Шайковке нередко выкатываются за пределы ВВП при посадке из-за того, что пилоты раньше времени отцепляют тормозной парашют.