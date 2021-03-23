В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СМИ: США могут применить бомбардировщики против России

News.ru
21 минуту назад
Военно-воздушные силы США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам России. Такую возможность самолёты продемонстрировали в ходе совместного тренировочного полёта у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании.
Стало известно о готовности США применить бомбардировщики против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Учения состоялись в середине марта в районе, где возможно появление российских военных кораблей и самолётов, сообщает The Drive.
Совместные полёты B-1B и B-2 на Крайнем Севере делают совершенно очевидным, что Соединённые Штаты готовы задействовать некоторые из своих самых мощных воздушных средств в регионе, если им придётся противостоять российским операциям в этих районах в будущем, — сказано в материале американского издания.
В публикации уточняется, что для нанесения ударов B-1B Lancer может применять ракеты AGM-158 JASSM, а также AGM-158C LRASM, в то время как малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit может использовать ядерное вооружение.
Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты сообщили о тайном вывозе трети ядерных бомб США из Европы.
Армия,Россия,Соединенное Королевство,Исландия,Соединенные Штаты,
85
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители