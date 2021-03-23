Стало известно о готовности США применить бомбардировщики против России

Учения состоялись в середине марта в районе, где возможно появление российских военных кораблей и самолётов, сообщает The Drive.

В публикации уточняется, что для нанесения ударов B-1B Lancer может применять ракеты AGM-158 JASSM, а также AGM-158C LRASM, в то время как малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit может использовать ядерное вооружение.