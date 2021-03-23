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СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

РИА Новости
55 минут назад
Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet.
Турция вызвала российского посла из-за ситуации в Идлибе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.
По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.
МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Террористическая организация, запрещенная в России
В мире,Алексей Ерхов,Министерство обороны,МИД Турции,МИД,Исламское государство,Hurriyet Daily News,Россия,Дамаск,Турция,
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