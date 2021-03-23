Российский танкер столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

Танкер Балтийского флота РФ и шедший под флагом Барбадоса сухогруз столкнулись в Суэцком заливе, в результате ЧП никто не пострадал.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошёл 23 марта в 8:03 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Балтфлот. Экипаж сухогруза Ark Royal нарушил международные правила судоходства, судно навалилось на кормовую часть танкера «Кола».

Разлива топлива удалось избежать. Танкер не нуждается в помощи, он продолжил следовать прежним курсом. Капитан сухогруза признал свою вину в столкновении, российская сторона заявила в его отношении морской протест.