Пока вы не уснули: Россию могут отключить от SWIFT

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Ритейлеры заявили о подорожании одежды и обуви на треть

Летом fashion-бренды в России начнут поднимать цены на свою продукцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей модной индустрии.

Кремль допустил отключение России от системы SWIFT

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT, поскольку действия российских оппонентов непредсказуемы.

Журналисты нашли на таежном столе Путина послание Байдену

"Потерянная" американцами российская подлодка нашлась

Подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которую «потеряли» американцы, находится неподалеку от Крита. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Прилепин объяснил появление танков в Донбассе

В появлении танков в Донбассе нет ничего удивительного. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в своем телеграме.

«Станет страшно»: Америка заподозрила скорый уход Байдена

Президент США Джо Байден покинет свой пост раньше положенного срока по состоянию здоровья. Такое мнение выражают зрители телеканала Fox News.

Евросоюз утвердил новые санкции против россиян

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека.

В Токио предложили «нацелить ракеты на Москву»

Японским властям следует как можно быстрее обзавестись собственным ядерным оружием и нацелить его на Москву. Так японцы прокомментировали полёт Ту-95МС над Тихим океаном и Курильскими островами, сообщает «ИноСМИ».

В ВОЗ нашли новую причину появления COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) склоняются к тому, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае.

«Скопинский маньяк» показал Собчак свой бункер