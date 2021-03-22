В Токио предложили «нацелить ракеты на Москву» 

Японским властям следует как можно быстрее обзавестись собственным ядерным оружием и нацелить его на Москву . Так японцы прокомментировали полёт российского стратегического ракетоносца Ту-95МС над Тихим океаном и Курильскими островами, сообщает «ИноСМИ».

Японские читатели крайне эмоционально отреагировали на статью в издании Shukan Gendai. Журналисты отметили, что, согласно сообщениям российских СМИ, полёт Ту-95МС прошёл в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Но вместе с тем действия российских военных были названы «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы».

Читатели, комментируя новость, заявили, что к России нельзя относиться снисходительно, что Токио необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть Курильские острова. Некоторые пользователи оказались резки в своих предложениях.

«Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву», — заявил один из читателей.

По мнению другого, если в ближайшее время не усилить военный потенциал Японии, страну превратят «в выжженную землю», и Америка в этом случае ничем не поможет.