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Москва

В Токио предложили «нацелить ракеты на Москву» 

Павел Тиунов 1 час назад
Японским властям следует как можно быстрее обзавестись собственным ядерным оружием и нацелить его на Москву. Так японцы прокомментировали полёт российского стратегического ракетоносца Ту-95МС над Тихим океаном и Курильскими островами, сообщает «ИноСМИ».
Японские читатели крайне эмоционально отреагировали на статью в издании Shukan Gendai. Журналисты отметили, что, согласно сообщениям российских СМИ, полёт Ту-95МС прошёл в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Но вместе с тем действия российских военных были названы «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы».
Читатели, комментируя новость, заявили, что к России нельзя относиться снисходительно, что Токио необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть Курильские острова. Некоторые пользователи оказались резки в своих предложениях.

«Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву», — заявил один из читателей.

По мнению другого, если в ближайшее время не усилить военный потенциал Японии, страну превратят «в выжженную землю», и Америка в этом случае ничем не поможет.
Ранее японские журналисты заявили, что война за Курильские острова с Россией может привести к плачевным последствиям для Токио. С выводами аналитиков согласились рядовые японцы, которые призвали власти решать вопрос с принадлежностью Курил ненасильственным способом. В феврале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может отчуждать Курильские острова без соответствующей поправки в Конституцию. По его словам, Москва призывает Токио совместно использовать регион для двусторонней экономической выгоды, но японцы слишком упираются в вопрос принадлежности островов. Он также подчеркнул, что позиция Токио, которая основана на требовании к России передать Курильские острова, является главным препятствием для заключения мирного соглашения между странами.
Японцев возмутили российские Ту-95МС над Тихим океаном
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Армия , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , InoSMI.Ru
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