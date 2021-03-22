«Упавшая перечница — послание Байдену». Нашел в сети», — написал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее широкий резонанс вызвало интервью президента США телеканалу ABC. В нем Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе РФ придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского президента убийцей.

Владимир Путин в ответ на критику пожелал своему западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку — «кто обзывается, тот сам так называется».