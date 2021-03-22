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Москва

На таежном столе Путина нашли послание Байдену 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Интернет-пользователи рассмотрели на столе у президента России Владимира Путина, проведшего выходные в тайге, секретное послание его американскому коллеге Джо Байдену. Внимание на это обратил в своем Telegram-канале журналист Роман Голованов.

«Упавшая перечница — послание Байдену». Нашел в сети», — написал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее широкий резонанс вызвало интервью президента США телеканалу ABC. В нем Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе РФ придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского президента убийцей.
Владимир Путин в ответ на критику пожелал своему западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку — «кто обзывается, тот сам так называется».
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Политика , Видео , Роман Голованов , Джозеф Байден , Владимир Путин , телеканал АВС
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