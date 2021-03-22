Прилепин объяснил появление танков в Донбассе 

«Удивляться можно только тому, что есть люди, способные терпеть такую жизнь семь лет. Вот прикиньте — вам семь лет, и вы живете в городе, на окраине которого стоят чужие танки. А потом раз — и вам 14 лет. А танки все стоят. Вспомните себя в семь лет. И в 14. Огромное расстояние, да? И вот на все это расстояние танки наставьте. На каждую свою днюху, на первую двойку, на последнюю двойку, на каждый Новый год, на первую линейку и на скорый выпускной. На первый, может быть, юношеский поцелуй. На все-все-все. Танки, танки, танки. Пушки. Минометы. И они стреляют. То раз в месяц. То 30 раз в месяц. То 30 раз в день. Вам семь лет. Вам 14 лет», — написал Прилепин.