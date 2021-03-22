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Нашлась «пропавшая» российская подлодка

Мария Иванова
1 час назад
Подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которую «потеряли» американцы, находится неподалеку от Крита. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
"Потерянная" американцами российская подлодка нашлась
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в американских СМИ появилась информация, что субмарина пропала со всех радаров. По данным газеты, подлодка «Ростов-на-Дону» сейчас занимается «своей обычной боевой работой» - следит за американским авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.
Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Владимир Гундаров отметил, что путешествие «Ростова-на-Дону» - «обычная боевая практика» для российских подлодок в Средиземном море.
«Для них там самые интересные объекты, за которыми обычно ведется пристальная слежка. < > Самым большим достижением в мирное время для командира подводной лодки является удержание надежного гидроакустического контакта с кораблем противника. При этом сама подлодка должна как можно дольше оставаться незамеченной противником», - подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», 7 марта подлодка «Ростов-на-Дону» с крылатыми ракетами «Калибр» вошла в акваторию Средиземного моря, пройдя через Гибралтар.
СМИ писали, что прохождение подлодки вдоль побережья Португалии постоянно контролировали противолодочные самолеты США P-8A Poseidon.
16 марта подлодку заметили к западу от Крита, рядом с ней находился итальянский фрегат.
Армия,НАТО,Московский комсомолец,Крит,
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