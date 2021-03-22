"Потерянная" американцами российская подлодка нашлась

Подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которую «потеряли» американцы, находится неподалеку от Крита . Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в американских СМИ появилась информация, что субмарина пропала со всех радаров. По данным газеты, подлодка «Ростов-на-Дону» сейчас занимается «своей обычной боевой работой» - следит за американским авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Владимир Гундаров отметил, что путешествие «Ростова-на-Дону» - «обычная боевая практика» для российских подлодок в Средиземном море.

«Для них там самые интересные объекты, за которыми обычно ведется пристальная слежка. < > Самым большим достижением в мирное время для командира подводной лодки является удержание надежного гидроакустического контакта с кораблем противника. При этом сама подлодка должна как можно дольше оставаться незамеченной противником», - подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», 7 марта подлодка «Ростов-на-Дону» с крылатыми ракетами «Калибр» вошла в акваторию Средиземного моря, пройдя через Гибралтар.

СМИ писали, что прохождение подлодки вдоль побережья Португалии постоянно контролировали противолодочные самолеты США P-8A Poseidon.