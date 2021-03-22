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Москва

Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в том числе из России и Китая 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии", — сказал он.

По словам дипломата, имена людей, против которых введены санкции, будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС будут заморожены.
Ранее по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел применят европейский санкционный режим в отношении физических лиц, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. О намерении ЕС ввести новые санкции в рамках механизма по нарушению прав человека говорили в Брюсселе источники, однако официально это прозвучало впервые.
Новый черный список в рамках санкционного режима по нарушению прав человека был согласован 17 марта послами стран сообщества, сообщил ранее ТАСС источник в делегации одной из европейских государств в Совете ЕС.
2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.
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В мире , Видео , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Жозеп Боррель , Росгвардия , ЕС , Совет Европы , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Китай , Ливия , США , Великобритания , Эритрея , Южный Судан
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