В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Скопинский маньяк» показал Собчак свой бункер

Газета.Ru
2 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала запись «Скопинский маньяк: разговор на свободе».
Героем передачи стал «скопинский маньяк» Виктор Мохов, недавно освободившийся после отбывания тюремного срока за похищение и насилие над несовершеннолетними девушками.
Виктор Мохов рассказал Собчак, что в тюрьме занимался уборкой помещений и не занимался «самокопаниями».
«У девочек сейчас все хорошо, меня это радует», — сказал телеведущей о своих жертвах он, добавив, что считает себя хорошим человеком, который оступился.
Кроме того, Мохов продемонстрировал Собчак бункер, в котором содержал девочек.
В записи передачи также приняла участие одна из жертв маньяка — Екатерина Мартынова.
В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что «скопинский маньяк» пытался продать СМИ подробности о своих преступлениях.
Общество,Видео,Виктор Мохов,Екатерина Мартынова,Ксения Собчак,ФСИН,
68
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители