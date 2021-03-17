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Кремль сообщил о новой военной угрозе

Наращивание Великобританией числа ядерных боеголовок угрожает миру на Земле. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Россия угрозой не является, а наращивание количества боезарядов угрожает миру на всей Земле», — прокомментировал Песков.

Украина закупит российский алюминий для ракеты США

Украина заключила контракт на покупку российского алюминия и использует для постройки американской ракеты.

Некоторое время назад Южный машиностроительный завод имени Макарова (Днепропетровск) заключил с компанией «Металл-Комплект Днепр», основанной российской компанией «НПФ "Металл-Комплект"», договор о поставке 75 тонн алюминия на 146,7 миллионов гривен (369,8 миллиона рублей).

В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов поддержал опубликованную ранее петицию с предложением сделать День космонавтики нерабочим праздничным днем.

«Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными», - подчеркнул он.

Российскую подлодку заметили у берегов Крита

Подлодку Черноморского флота «Ростов-на-Дону» 16 марта заметили к западу от Крита.

По данным канала «Милитарист», сопровождало подлодку спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Рядом с российской субмариной находился итальянский фрегат.

Литва предложила заморозить «Северный поток – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» необходимо заморозить и использовать вопрос реализации проекта в качестве рычага давления на Россию, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

«Северный поток – 2» – досадный проект», – заявил Ландсбергис в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

В Москву придут новые морозы

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды предупреждает жителей центра Европейской России об аномально холодных выходных.

По словам Вильфанда, температуры в Подмосковье и областях по соседству начнут падать в пятницу, 19 марта, а ветер станет северным.

"Екарный бабай": Серебряков объяснил возвращение в РФ

Актёр Алексей Серебряков в беседе с NEWS.ru объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию из Канады. Ранее СМИ писали о том, что скандальный артист был замечен на кинопремьере в Москве.

Ну, ёкарный бабай! Каждый год я снимаюсь в России, ну какие отъезды? Посмотрите фильмографию и выполняйте работу, — сообщил Серебряков.

На Украине разгорелся новый языковой скандал

Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из делегации за оскорбление пользователя в Сети.

"За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате", — написал Лозинский в Facebook.

Турция перебросила на Украину десятки ударных дронов

Турция доставила на территорию Украины тридцать ударных дронов Bayraktar TB2, вероятно, данные беспилотники уже в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Портал Avia.pro пишет, что аппараты были переброшены в бывшую советскую республику в прошлое воскресенье.

Вернувшегося в Россию Серебрякова назвали крысой

Актер Алексей Серебряков — крыса. Об этом блогер Сергей Zergulio Колясников заявил в своем телеграме.