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Вернувшегося в Россию из Канады Серебрякова назвали крысой 

Артём Кульша 39 минут назад
Вернувшегося в Россию из Канады Серебрякова назвали крысой
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Серебряков — крыса. Об этом блогер Сергей Zergulio Колясников заявил в своем телеграме.
В 2012 году, как сообщал «Рамблер», Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Вчера он сообщил, что, собственно говоря, и не уезжал, а вывез детей, чтобы поучить, и в настоящее время живет в России. Также он назвал нелепыми попытки сравнивать, в какой стране лучше жить.

«Когда крысы бегут с корабля — это хорошо. Хуже, когда у крыс кончаются деньги и они возвращаются. Как сейчас чувствует себя Серебряков среди агрессивных хамов и рабов? Как ему в большом мире? Не понравилось что-то?» — прокомментировал Zergulio.

Ранее Серебряков неоднократно негативно высказывался о России. Например, он заявлял, что там невозможно воспитывать детей, так как жители страны все время хамят друг другу и проявляют агрессию, а сам он предпочитает искусственные улыбки на Западе искренней злобе в России.
Также актер винил Россию в развязывании войн в Чечне, Сирии, Грузии, ряде африканских стран и на Украине и заявлял, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство, а знание, достоинство, сообразительность и предприимчивость так ею и не стали.
Серебряков известен ролями в таких фильмах, как «Левиафан» и «Афганский излом», а также в сериалах «Бандитский Петербург 2» и «Метод».
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Общество , Алексей Серебряков
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