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Москва

Российскую подлодку засекли у Крита 

Мария Иванова 52 минуты назад
Российскую подлодку заметили у берегов Крита
Фото: РИА Новости
Подлодку Черноморского флота «Ростов-на-Дону» 16 марта заметили к западу от Крита. Об этом рассказал Telegram-канал «Милитарист».
По данным канала, сопровождало подлодку спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Рядом с российской субмариной находился итальянский фрегат.
Как писал «Рамблер», 7 марта подлодка «Ростов-на-Дону» с крылатыми ракетами «Калибр» вошла в акваторию Средиземного моря, пройдя через Гибралтар.
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СМИ писали, что прохождение подлодки вдоль побережья Португалии постоянно контролировали противолодочные самолеты США P-8A Poseidon.
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