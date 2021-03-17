Российскую подлодку заметили у берегов Крита

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Подлодку Черноморского флота «Ростов-на-Дону» 16 марта заметили к западу от Крита . Об этом рассказал Telegram-канал «Милитарист».

По данным канала, сопровождало подлодку спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Рядом с российской субмариной находился итальянский фрегат.

Как писал «Рамблер», 7 марта подлодка «Ростов-на-Дону» с крылатыми ракетами «Калибр» вошла в акваторию Средиземного моря, пройдя через Гибралтар.

СМИ писали, что прохождение подлодки вдоль побережья Португалии постоянно контролировали противолодочные самолеты США P-8A Poseidon.