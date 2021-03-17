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Москва

Сайт Avia.pro: Турция доставила на Украину 30 ударных дронов Bayraktar TB2, вероятно, они уже в Донбассе 

Аргументы Недели 23 минуты назад
Турция доставила на территорию Украины тридцать ударных дронов Bayraktar TB2, вероятно, данные беспилотники уже в Донбассе. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.
Портал Avia.pro пишет, что аппараты были переброшены в бывшую советскую республику в прошлое воскресенье.
В процитированной публикации высказано предположение о том, что беспилотники уже находятся в Донбассе.
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Авторы сайта указали на то, что на Украине неоднократно заявляли о возможности реализации на востоке страны сценария наступления, который претворил в жизнь осенью 2020 года в Нагорном Карабахе Азербайджан. Данный сценарий предполагает активное использование дронов в ходе боевых действий.
Как сообщалось ранее сегодня, издание ANNA-News предсказало, что киевские военные угодят в новые «котлы», если пойдут в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Армия , Видео , Азербайджан , Турция
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