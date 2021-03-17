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Москва

Прогноз погоды: Москву ждут новые морозы 

Елена Прошина 5 часов назад
В Москву придут новые морозы
Фото: ТАСС
Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды предупреждает жителей центра Европейской России об аномально холодных выходных.
По словам Вильфанда, температуры в Подмосковье и областях по соседству начнут падать в пятницу, 19 марта, а ветер станет северным.
В ночь на субботу, 20 марта, в регионе похолодает до минус пяти-десяти градусов, дневные температуры также окажутся минусовыми.
Воскресенье, 21 марта, будет в основном солнечным днем, в Москве температуры упад до минус восьми — десяти градусов, в области — до 14 градусов мороза.
В целом, по данным Вильфанда, температуры на выходных ожидаются на два градуса ниже нормы.
Ученый добавил, что даже южным регионам не стоит рассчитывать на тепло. Он напомнил, что в феврале воздух там прогревался почти до плюс 20 градусов, а сейчас — всего до девяти-десяти тепла.
Вильфанд подчеркнул, что от весны нельзя ждать «монотонности бронепоезда», весенняя погода постоянно меняется и для нее характерны резкие перепады температур.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра рассказал, что погоду в плюс 18 градусов можно ждать в Москве через месяц-полтора.
К середине или к концу апреля температуры в столичном регионе поднимутся до 15-18 градусов тепла.
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