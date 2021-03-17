В Москву придут новые морозы

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды предупреждает жителей центра Европейской России об аномально холодных выходных.

По словам Вильфанда, температуры в Подмосковье и областях по соседству начнут падать в пятницу, 19 марта, а ветер станет северным.

В ночь на субботу, 20 марта, в регионе похолодает до минус пяти-десяти градусов, дневные температуры также окажутся минусовыми.

Воскресенье, 21 марта, будет в основном солнечным днем, в Москве температуры упад до минус восьми — десяти градусов, в области — до 14 градусов мороза.

В целом, по данным Вильфанда, температуры на выходных ожидаются на два градуса ниже нормы.

Ученый добавил, что даже южным регионам не стоит рассчитывать на тепло. Он напомнил, что в феврале воздух там прогревался почти до плюс 20 градусов, а сейчас — всего до девяти-десяти тепла.

Вильфанд подчеркнул, что от весны нельзя ждать «монотонности бронепоезда», весенняя погода постоянно меняется и для нее характерны резкие перепады температур.

Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра рассказал, что погоду в плюс 18 градусов можно ждать в Москве через месяц-полтора.

К середине или к концу апреля температуры в столичном регионе поднимутся до 15-18 градусов тепла.