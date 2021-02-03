Пока вы не уснули: США разместят бомбардировщики у границ России 

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Европа согласилась применять "Спутник V" на условиях прозрачности

Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза , если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США разместит бомбардировщики в Норвегии близ границ России

В Норвегию в скором времени прибудут американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B, сообщает издание The Drive. Предполагается, что боевые самолеты будут держать под прицелом Россию и арктические регионы.

Зеленскому начали готовить импичмент

«Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Тараса Козака . Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва-Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.

Киев обвинил Москву в финансировании украинских телеканалов

EPA

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, она утверждает, что подтверждено их финансирование из России.

Момент взрыва корабля SpaceX во время испытаний попал на видео

Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На пятый минуте полета корабль преодолел высоту в десяти километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Россию

Служба безопасности Украины инициировала санкции в отношении молдавской авиакомпании "JET4U S. R. L. " и португальской "JET4U LDA" из-за полетов в Россию, в том числе и в Крым, говорится на сайте украинского ведомства.

Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды

Зарплаты не хватает чаще всего рабочему персоналу (39%), административному персоналу (36%) и работникам сферы транспорта и логистики (36%), работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа (34%).

От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете

Член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных. Он подчеркнул, что Псаки следует извиниться за «недостойный комментарий».

ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5%