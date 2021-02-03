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Москва

Пока вы не уснули: США разместят бомбардировщики у границ России 

Елена Прошина 43 минуты назад
Пока вы не уснули: США разместят бомбардировщики у границ России
Фото: Reuters
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Европа согласилась применять "Спутник V" на условиях прозрачности

Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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США разместит бомбардировщики в Норвегии близ границ России

В Норвегию в скором времени прибудут американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B, сообщает издание The Drive. Предполагается, что боевые самолеты будут держать под прицелом Россию и арктические регионы.
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Зеленскому начали готовить импичмент

«Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Тараса Козака. Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.
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Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва-Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.
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Киев обвинил Москву в финансировании украинских телеканалов

EPA
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, она утверждает, что подтверждено их финансирование из России.
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Момент взрыва корабля SpaceX во время испытаний попал на видео

Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На пятый минуте полета корабль преодолел высоту в десяти километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.
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Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Россию

Служба безопасности Украины инициировала санкции в отношении молдавской авиакомпании "JET4U S. R. L. " и португальской "JET4U LDA" из-за полетов в Россию, в том числе и в Крым, говорится на сайте украинского ведомства.
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Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды

Зарплаты не хватает чаще всего рабочему персоналу (39%), административному персоналу (36%) и работникам сферы транспорта и логистики (36%), работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа (34%).
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От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете

Член комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных. Он подчеркнул, что Псаки следует извиниться за «недостойный комментарий».
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ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5%

Глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова заявила, что льготная ипотека теряет свой социально направленный характер в связи с тем, что в России наблюдается значительный инвестиционный спрос на жилье, в частности, в крупных городах.
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Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии
В мире , Елизавета Данилова , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , ЕС , СБУ , SpaceX , Еврокомиссия , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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