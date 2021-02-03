Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если российские производители откроют доступ к своим отчетам и продемонстрируют полную прозрачность, обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок», — сообщила она. Ее слова приводит издание «Ридус».

Ранее западные ученые в научном медицинском журнале Великобритании Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V». Согласно результатам исследования, препарат на 91,6% эффективен против COVID-19.