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Москва

Еврокомиссия согласна применять вакцину «Спутник V» на Западе. Условия 

Ura.Ru 22 минуты назад
Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если российские производители откроют доступ к своим отчетам и продемонстрируют полную прозрачность, обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок», — сообщила она. Ее слова приводит издание «Ридус».

Ранее западные ученые в научном медицинском журнале Великобритании Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V». Согласно результатам исследования, препарат на 91,6% эффективен против COVID-19.
The Lancet опубликовал итоги испытаний "Спутника V"
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В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Ридус
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